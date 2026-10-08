E’ di Como il medico che ha vaccinato di più in Lombardia

Fa riferimento all’Asst lariana il dottor Lorenzo Giorato medico di assistenza primaria che, nell’ambito del Premio “VaccinAzione 2026”, dedicato alla valorizzazione delle migliori esperienze e buone pratiche sviluppate in Lombardia, ha ricevuto il riconoscimento per aver somministrato il maggior numero di vaccinazioni ai propri pazienti, distinguendosi in tutta la Regione per il suo impegno nell’attività di prevenzione e promozione della salute.

La premiazione si è svolta in occasione di “VaccinAzione – un’opportunità di salute per i pazienti fragili”, l’iniziativa arrivata alla terza edizione, promossa da Fondazione The Bridge in collaborazione con l’unità organizzativa Prevenzione della direzione generale Welfare della Regione, con l’obiettivo di promuovere la cultura vaccinale e la tutela della salute delle persone fragili. L’iniziativa è coincisa con l’avvio della nuova campagna vaccinale contro l’influenza partita il 1 ottobre scorso.

I riconoscimenti assegnati hanno coinvolto Asst, Rsa, farmacie territoriali, medici di assistenza primaria e pediatri, premiati per gli importanti risultati raggiunti, in particolare nelle coperture vaccinali delle persone fragili, delle donne in gravidanza e nell’immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale.

Oltre al riconoscimento al dottor Giorato, tra i Distretti che vaccinano di più con il Distretto di Como-Campione d’Italia, diretto dal dottor Fabio Lombardi, Asst Lariana si è aggiudicata il terzo premio, dopo il Distretto di Monza e quello di Bergamo.

Sempre per Asst Lariana, tra i medici di assistenza primaria che hanno superato la soglia di oltre 500 assistiti vaccinati figurano altri 18 camici bianchi. L’azienda socio sanitaria territoriale ha raggiunto risultati importanti tra i fragili, le donne in gravidanza, le persone con HIV e contro il virus respiratorio sinciziale.

“La vaccinazione è uno degli strumenti fondamentali di prevenzione e il lavoro dei medici di assistenza primaria è determinante per informare i cittadini, favorire l’adesione alle campagne e raggiungere in modo capillare le persone che possono maggiormente beneficiare della protezione vaccinale – sottolinea il direttore socio sanitario di Asst Lariana Maurizio Morlotti”.

La campagna per la vaccinazione antinfluenzale 2026/2027 è partita il 1 ottobre per alcune categorie in via prioritaria. Dal 12 ottobre la vaccinazione antinfluenzale sarà disponibile gratuitamente per tutta la popolazione.

“I motivi per cui vaccinarsi è importante sono diversi – ricorda il dottor Biagio Vincenzo Santoro, direttore della struttura Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie infettive e direttore del Dipartimento Prevenzione di Asst Lariana – Si riduce la circolazione del virus, indirettamente proteggiamo le persone più vulnerabili che non possono vaccinarsi e aiutiamo a ridurre l’impatto dell’influenza sul sistema sanitario, prevenendo ricoveri ospedalieri”.