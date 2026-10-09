Appiano Gentile, cena di gala della Fondazione Route per sostenere la ricerca urologica

Avatar Massimo Moscardi

Massimo Moscardi

in

,

a

Evento Jacchetti

Appuntamento benefico ad Appiano Gentile con la Fondazione Route domenica 11 ottobre alle 19 al Ristorante Pinetina.
In programma una cena di gala che ha lo scopo di sostenere i progetti di ricerca chirurgica-urologica dell’associazione.
Sono stati organizzati un’asta di maglie nerazzurre e un cine-quiz musicale con premio a sorpresa. All’evento parteciperà l’attore e conduttore televisivo Enzo Iacchetti.

Per info e prenotazioni il numero su WhatsApp è 393.3106317.

La Fondazione


Fondazione Route Ets Nasce per sostenere e promuovere l’eccellenza nella ricerca urologica e nello sviluppo di tecniche chirurgiche innovative; si propone come punto di incontro tra ricerca scientifica, esperienza clinica e innovazione tecnologica, favorendo collaborazioni capaci di generare progresso concreto nella cura delle patologie urologiche.
Ente del Terzo Settore che opera secondo principi di responsabilità, trasparenza e utilità sociale, la Fondazione promuove ricerca, formazione e divulgazione scientifica in ambito urologico, andrologico e uro-ginecologico, con l’obiettivo di trasformare le scoperte scientifiche in benefici concreti per i pazienti.
Al centro del suo impegno lo sviluppo di nuove tecnologie, della chirurgia avanzata, della medicina personalizzata, dell’intelligenza artificiale applicata alla salute e della ricerca traslazionale. Strumenti che stanno ridisegnando l’esperienza di cura, tra diagnosi più precoci, terapie mirate e interventi sempre meno invasivi, per una medicina sempre più disegnata intorno alla persona.
Particolare attenzione è rivolta alla valorizzazione della salute dell’uomo e della donna lungo tutto l’arco della vita: fertilità, salute prostatica, disturbi del pavimento pelvico, incontinenza urinaria, infezioni ricorrenti, dolore pelvico cronico e patologie oncologiche.
Accanto all’innovazione, la promozione di una cultura della prevenzione e della consapevolezza, per superare stigma, disinformazione e ritardi diagnostici che ancora oggi interessano molte patologie urologiche.