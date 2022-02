Orticolario torna in presenza a Villa Erba di Cernobbio dopo due anni di emergenza sanitaria. La 12esima edizione dal titolo “Groncioli di fiaba” è in programma dal 29 settembre al 2 ottobre. La “fiaba” e il “bambù” sono rispettivamente il tema e la pianta dell’anno a fare da fil rouge nei quattro giorni dedicati alla cultura del bello e del rispetto per la natura. Non mancheranno installazioni, giardini tematici, un’ampia offerta di piante rare e da collezione, artigianato, arte e design, e un ricco programma di incontri e workshop. Sono inoltre previsti laboratori didattico-creativi per i bambini, ispirati al senso di “giardinaggio evoluto”.

Nel vocabolario toscano i groncioli sono i tozzi di pane avanzato. Il titolo dell’evento evoca – spiegano gli organizzatori – tozzi di nutrimento puro, incontaminato, immaginario.

Le parole dei curatori

“La fiaba è lo specchio che riflette la parte più profonda di ognuno di noi” racconta Anna Rapisarda, curatrice di Orticolario. “La libertà di “indossarne” il significato, ci permette di sentirla come nostra. Nella convinzione che non sia solo una questione di ascolto, ma di percezione”.



Dalla fiaba al bambù un altro mondo da scoprire che racconta di giganti fino ai 40 metri d’altezza. In Asia, in Europa, in America e in Africa, vive dal livello del mare alla montagna e cresce con un’incredibile rapidità. “Il Bambù è una pianta straordinaria, una graminacea intorno alla quale, in Italia, ci sono disinformazione e pregiudizio” sottolinea Moritz Mantero, presidente dell’evento. “Va riscoperta e valorizzata. La si usa dai germogli alla canna ed è utilizzabile in vari modi: da tessitore riconosco al Bambù anche il ruolo principe come produttore di fibra. Vanta inoltre un numero incredibile di varietà e svariate proprietà, prima tra tutte una grande capacità di purificare l’aria”.

L’evento nel 2022 torna in presenza. Negli ultimi due anni ha cambiato fisionomia senza però fermarsi. Nel 2020 in piena pandemia, ha assunto la forma di Orticolario “The Origin”, versione virtuale di una passeggiata a Villa Erba – nel parco, nel centro espositivo, in Villa Antica e nelle sue segrete, 30.000 metri quadrati scansionati in 3D – e incontrare ben 138 espositori. Ha totalizzato quasi 175mila visualizzazioni.

Nel 2021, quando gli eventi si potevano organizzare in modo contingentato, ecco Orticolario Diffuso, una serie di appuntamenti culturali per grandi e piccoli, proposti sul territorio comasco da giugno a dicembre.