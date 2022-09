Il Lago di Como è tra le mete più scelte dai viaggiatori di Trenord per le gite di prossimità.

Secondo il bilancio steso dalla società di trasporto ferroviario regionale in occasione della Giornata mondiale del turismo, nei primi nove mesi del 2022 circa 7 milioni di persone hanno scelto il treno per spostarsi nel weekend e nel tempo libero verso destinazioni turistiche in Lombardia. Di questi, 4 milioni e 600mila soltanto nel periodo estivo.

Le mete più gettonate sono i grandi laghi. In un giorno festivo sono oltre 33.700 i passeggeri nelle stazioni in località lacustri. Con l’iniziativa di Trenord “Gite in treno”, sono stati 13.800 i biglietti integrati acquistati per dirigersi verso i laghi. E tra i ticket che comprendono il viaggio in treno e in battello, proposti verso tutti i grandi laghi lombardi, i più scelti sono stati quelli diretti sul Lario. Oltre 10mila passeggeri hanno viaggiato seguendo uno dei dieci percorsi proposti, che uniscono viaggio in treno e navigazione su una delle sponde del Lago di Como.

“Sono dati in costante crescita, dal 2020 a oggi, – spiegano da Trenord – e dimostrano come il turismo sostenibile e di prossimità sia una tendenza ereditata dalla pandemia, che è destinata a restare”.