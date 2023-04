Una Pasqua da tutto esaurito con code e disagi per comaschi e turisti. File interminabili ai pontili della navigazione in città ma non solo. “Abbiamo i primi dati provvisori sui viaggiatori che parlano di un’affluenza superiore a quella dello scorso anno”. Spiega Nicola Oteri, direttore della Navigazione Lago di Como. Navigazione che sta mettendo a punto l’orario estivo cercando di calibrarlo sulla base delle esigenze di residenti e visitatori.

Il boom di Pasqua e le criticità

“In questi giorni non sono mancate le criticità – ammette Oteri – sabato e domenica abbiamo inserito una barca in più, il Bisbino, per raccogliere gli utenti ai vari pontili del centro lago. E domenica il Concordia ha fatto qualche giro in più nel primo bacino, questo ci ha permesso, con fatica, di non andare in crisi”.

Bellagio tra i punti critici. “Il problema è stato l’afflusso costante di persone durante la mattina e il primo pomeriggio. Persone che poi si concentrano nella fascia oraria del rientro dalle 16 in poi, in un paio di ore e lì abbiamo le difficoltà maggiori”. Conclude il direttore annunciando una serie di valutazioni in corso, di cui si sta studiando la fattibilità, che saranno comunicate appena si troverà la giusta combinazione. Al vaglio, già portata avanti qualche sperimentazione, anche la richiesta arrivata dagli abbonati al servizio di una corsia preferenziale ai pontili principali.

Mobilità integrata e turismo sostenibile: Navigazione Laghi e Trenord insieme

Intanto presentate oggi alcune novità per rafforzare la mobilità integrata e il turismo sostenibile che vedono insieme Navigazione Laghi e Trenord. Un’alleanza che si consolida dopo le iniziative portate avanti in passato per integrare le modalità di trasporto per gli spostamenti nel tempo libero. Lo scorso anno in 16mila hanno scelto gli itinerari treni+battello con un unico biglietto a tariffa scontata. Otto le proposte per la stagione 2023 di cui due sul Lario alla scoperta del primo bacino di Como e di Lecco in partenza dai due capoluoghi che si affiancano ai due itinerari storici “Tesori del Lago di Como”.