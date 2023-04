Asfaltature in via Napoleona a Como. Lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi cittadini. Via libera agli interventi di asfaltatura in via Napoleona. La strada resterà chiusa al traffico – in orario notturno dalle 20 alle 6 – a partire dall’8 e fino al 19 maggio.

Nell’ordinanza di Palazzo Cernezzi si legge che “al fine dell’esecuzione dell’intervento in condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare, pedonale e per gli operai al lavoro e per limitare per quanto possibile i disagi alla circolazione veicolare” sarà chiusa al traffico via Napoleona in direzione sud (verso Piazzale Camerlata) per tutte le categorie di veicoli, esclusi gli autobus il cui transito sarà regolato da movieri a cura dell’Impresa. Scatterà inoltre la deviazione in via Teresa Rimoldi all’altezza di Piazza San Rocco del traffico in uscita dalla convalle e verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli nel tratto compreso tra Piazza Camerlata e Via Turati.

L’impresa che si occuperà del cantiere installerà l’apposita segnaletica per la chiusura della strada e la segnaletica indicante la deviazione del traffico in via Teresa Rimoldi.