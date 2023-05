Statale Regina. Limitazioni per bus turistici e mezzi pesanti sulla statale Regina da giugno. E’ quanto emerso dalla riunione che si è svolta nelle scorse ore in Prefettura.

Le misure per evitare il caos sulla trafficata strada che costeggia il lago riguarderanno i mezzi superiori a 11 metri di lunghezza. Nella tratta Colonno-Tremezzina i bus turistici potranno viaggiare solo in direzione Como – Colico. I mezzi pesanti, sempre superiori a 11 metri, potranno invece circolare solo tra le 22 e le 6 del mattino. Resteranno in vigore anche le fasce orarie, già attive dall’inizio di aprile, per i veicoli oltre i 9 metri, che possono viaggiare in salita al mattino e in discesa al pomeriggio.

A breve sarà infatti installata la segnaletica stradale per informare i viaggiatori. L’obiettivo resta divulgare i provvedimenti viabilistico sulla Regina soprattutto al di fuori del territorio comasco.

L’ordinanza, attesa per fine mese, come detto scatterà invece da giugno fino a ottobre. La Regina resta però sorvegliata speciale. Da lunedì scorso i movieri sono in servizio per presidiare punti più critici della strada, ormai quotidianamente ostaggio del traffico. Il servizio di monitoraggio resterà attivo fino al 4 novembre prossimo dalle 7 alle 19. Quattro le postazioni: una a Colonno, due a Sala Comacina e una a Tremezzina.