Finale all’insegna delle emozioni al Rally Aci Como-Villa d’Este. Duello appassionante per il primo posto assoluto. la vittoria finale è andata Alessandro Re e Marco Vozzo (su Vw Polo), con 12”6 di vantaggio su Corrado Fontana e Nicola Arena (Hyundai Wrc) e 49”5 sulla Toyota di Luca Rossetti e Nicolò Gonella. Dalle 13.30 il gran finale in diretta su Espansione Tv. Alle 16.30 la cerimonia di premiazione in piazza Cavour a Como.

