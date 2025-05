Slitta al 30 maggio -ma deve essere ancora confermata- la riapertura della funivia Pigra-Argegno, chiusa dallo scorso 24 gennaio per manutenzione, avrebbe dovuto riaprire ad aprile per Pasqua, termine successivamente spostato a metà maggio, ed ora il nuovo posticipo.

Nonostante l’esito positivo del sopralluogo tecnico effettuato ieri da Ansfisa -l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali- e Atm -gestore dell’impianto-, alcune incombenze burocratiche impediscono la ripartenza prevista per domani, venerdì 23 maggio.

“Gli interventi effettuati, sono risultati conformi”, commenta il sindaco Giovanni Balabio, “Ora attendiamo il via libera definitivo da Atm una volta completato tutto l’iter burocratico”. L’ufficialità dell’apertura, auspica il sindaco, dovrebbe arrivare a inizio settimana prossima.

Nel frattempo, è confermato che fino alla fine di giugno l’impianto sarà attivo solo il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18. Non si esclude un’estensione in occasione del ponte del 2 giugno. Dal 1° luglio invece, grazie al nuovo contratto di gestione assegnato ad Atm, la funivia sarà operativa tutti i giorni.

L’intervento di messa in sicurezza, del valore di 1,1 milioni di euro, è stato interamente finanziato da Regione Lombardia. Un investimento strategico, considerata l’importanza dell’impianto per la mobilità turistica e locale tra Pigra, la Val d’Intelvi e la sponda occidentale del lago di Como.