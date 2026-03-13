Teatro e solidarietà, a Lucino lo spettacolo “Passi e contrappassi”

Al Teatro Smeraldo di Lucino va in scena domani una serata a scopo benefico. Alle21 la compagnia Nuove Comparse porterà in scena lo spettacolo Passi e contrappassi, con la regia di Sofia Luvrano. Il ricavato sarà devoluto all’associazione “Tra Capo e Collo Onlus”.



Uno spettacolo che racchiude tre atti teatrali: Pericolosamente e Amicizia, entrambi di Eduardo De Filippo e La casa è il mio regno di Maurizio De Giovanni.

La Onlus “Tra Capo e Collo” nasce nel 2015 come naturale evoluzione del gruppo multidisciplinare (medici, chirurghi, psicologi, fisioterapisti, operatori sanitari) che si occupa dei tumori della testa e del collo all’Ospedale S. Anna di Como, grazie alla passione, alla creatività e alla determinazione dei suoi componenti. Gli obiettivi dell’associazione sono volti a migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da queste neoplasie, a proporre iniziative di prevenzione e screening sul territorio, a stimolare la ricerca in questo settore della medicina.



