Iniziata la rimozione dei detriti a Muggiò, tempi stretti per lasciare spazio alle giostre

Mezzi in azione a Muggiò per rimuovere i detriti dell’alluvione depositati dal settembre scorso in via Sportivi Comaschi. I lavori per ripulire lo spazio destinato al luna park sono iniziati questa mattina e i tempi sono strettissimi per garantire l’allestimento delle giostre. L’apertura delle attrazioni è prevista per il 28 marzo prossimo.

La gara per assegnare i lavori indetta dal Comune di Como si è conclusa con l’aggiudicazione all’impresa Foti di Bulgarograsso solo venerdì scorso, a due settimane dalla data prevista per l’inaugurazione del luna park di Como. Oggi l’avvio dei lavori di rimozione delle montagne di materiali accumulati nella ex piazza d’Armi. La piana dovrà essere liberata più rapidamente possibile per garantire ai giostrai un tempo sufficiente a completare l’allestimento delle attrazioni.

I primi camion e mezzi dei giostrai sono arrivati già la scorsa settimana a Como e si sono posizionati negli spazi non occupati dai detriti, in attesa di poter avviare la preparazione del luna park. Una corsa contro il tempo con l’obiettivo di alzare il sipario sul luna park sabato 28 marzo, come annunciato anche dagli stessi giostrai e come più volte ribadito dal sindaco Alessandro Rapinese.

L’azienda Foti si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 31%. Prevista una spesa per la rimozione del materiale alluvionale e la risistemazione dell’area di via Sportivi Comaschi che ammonta a poco più di 226mila euro, Iva compresa. Il contratto prevedeva 20 giorni di lavoro, che dovranno inevitabilmente essere ridotti per garantire l’apertura delle giostre.