A9, lavori nella notte tra lunedì e martedì. Chiusa l’uscita di Fino Mornasco verso sud

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Riccardo Piccolo

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17630 Autostrada A9 altro cantiere. Da lunedi chiude lo svincolo di Fino Mornasco 1791628220

Chiusa per una notte l’uscita di Fino Mornasco sull’autostrada A9. Lo stop scatta alle 20 di lunedì 12 ottobre e dura fino alle 5 di martedì 13, e riguarda chi arriva da Chiasso e da Como in direzione Milano. Il casello, infatti, è interessato da lavori di rinnovo degli impianti, previsti da Autostrade per l’Italia nell’ambito della manutenzione della rete. Chi deve raggiungere la zona di Fino Mornasco, dunque, può uscire prima, allo svincolo di Como Centro, oppure proseguire verso Milano e lasciare l’autostrada a Lomazzo nord. Aggiornamenti sul traffico sono disponibili sul sito e sull’app di Autostrade per l’Italia e al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.