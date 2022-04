Como si avvicina al voto. Candidati sindaco a confronto. Domani mancheranno due mesi esatti al 12 giugno, data in cui i comaschi saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco della città.

Una città che presenta ferite profonde, in alcuni casi aperte da decenni, come la centralissima ed enorme ex Ticosa, area industriale dismessa mai recuperata. E ancora, un lungolago intrappolato in un cantiere infinito, una viabilità sempre più caotica, una ormai cronica carenza di posteggi, impianti sportivi chiusi o malconci.

Ovviamente Como non è solo questo, ma il prossimo sindaco sarà chiamato a risolvere i problemi ancora aperti. O almeno, a tentare di farlo.

Per capire qual è la strategia dei candidati – o più semplicemente, il programma elettorale – EspansioneTv organizza giovedì alle 21.15 il primo confronto in diretta tra gli aspiranti sindaco della città di Como.

In studio Barbara Minghetti per il centrosinistra, Giordano Molteni per il centrodestra, Adria Bartolich per la lista civica Civitas e Alessandro Rapinese per la lista civica che porta il suo nome.

Un’occasione per consentire ai cittadini di mettere a confronto i candidati. Un’occasione, per i candidati, di spiegare agli elettori le loro idee e di confrontarsi con gli altri aspiranti sindaco.