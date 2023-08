Disagi per i viaggiatori, alle prese con le conseguenze dell’incidente ferroviario dei giorni scorsi, con un treno merci deragliato nel tunnel del San Gottardo. La situazione dovrebbe tornare alla normalità a metà della prossima settimana.

“Il deragliamento di un treno merci ha fortemente danneggiato il sistema di binari e un portone del cambio di binario nella galleria di base del Gottardo” spiegano le ferrovie svizzere in un comunicato. “Questo importante dispositivo di sicurezza è necessario per separare le due canne della galleria. La sicurezza ha la massima priorità, la seconda canna della galleria non può quindi essere utilizzata per il traffico passeggeri né per il traffico merci. L’utilizzo per il traffico merci non è possibile almeno fino alla mezzanotte di lunedì 14 agosto. Per il traffico passeggeri la tratta rimane chiusa come comunicato in precedenza, almeno fino alla mezzanotte del 16 agosto”.

Il tempo di percorrenza tra la Svizzera tedesca e il Ticino aumenta di circa un’ora. Poiché i viaggiatori internazionali devono cambiare treno a Chiasso, il loro tempo di viaggio si allunga di circa due ore.

“Non è ancora possibile fare una prognosi precisa sulle cause e sull’entità dei danni. Il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza e le autorità investigative cantonali stanno indagando sull’incidente” specificano ancora le ferrovie elvetiche.

A causa dell’aumento del traffico, dei limitati collegamenti alternativi nel fine settimana e dei limitati posti a sedere a disposizione, le Fffs consigliano vivamente di posticipare i viaggi in treno programmati via Gottardo.

Secondo l’ordinanza sulle ferrovie, solo i treni merci con una determinata altezza massima degli angoli possono viaggiare lungo la tratta panoramica. Di conseguenza, gran parte del trasporto interno avviene attraverso questa tratta e una piccola parte temporaneamente su strada. Il traffico combinato (container, semirimorchi, autocarri) supera l’altezza massima e può quindi attraversare l’asse del Gottardo solo via galleria di base del San Gottardo. Pertanto, il trasporto combinato nell’area di transito viene deviato attraverso l’asse Lötschberg-Sempione o trattenuto nei terminal di uscita. “Le restrizioni al trasporto merci sono minime e il flusso delle merci è garantito” concludono le ferrovie svizzere.