Disastro treni, mattinata di caos per i pendolari che dalla provincia di Como si spostano per motivi di studio o lavoro a Milano. Un guasto nella stazione di Seveso ha creato ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso nella tratta ferroviaria che collega Asso con il capoluogo milanese.

I ritardi hanno superato l’ora di attesa, disagi anche per le diverse corse saltare a causa del guasto. Si tratta, purtroppo, soltanto dell’ennesima mattinata di passione per i molti pendolari comaschi.

Sul sito di Trenord si legge che la “circolazione nella stazione di Seveso è rallentata per un guasto alla linea ferroviaria. Intervento da parte dei tecnici di FerrovieNord. Stimati ritardi fino a circa 60 minuti”.

Il guasto agli impianti di circolazione – come detto – si è verificato nelle prime ore della mattinata. I primi treni cancellati sono stati il 24219 delle 06:29 da Mariano Comense e il convoglio corrispondente 24220 delle 7:53 da Milano Rogoredo. Oltre una decina i treni che hanno subito variazioni di percorso a causa del guasto. Dalle 08:30 inoltre è stato previsto un servizio autobus per il servizio spola tra Camnago-Lentate e Seveso. I viaggiatore sono stati dirottati sulla tratta S4, che dalla stazione di Camnago Lentate arriva fino a Milano Cadorna.

Tanta la rabbia dei pendolari. Ormai i disagi quotidiani vissuti dai viaggiatori sulle linee ferroviarie lombarde, e in particolare quelle comasche, non fanno più notizia tanto sono all’ordine del giorno. Non si contano nemmeno più le mattine perse o fortemente penalizzate a causa proprio del trasporto ferroviario.

Difficoltà che – come detto – sono all’ordine del giorno. Le cause tra le più svariate: una volta la colpa è dei mezzi, una volta dell’infrastruttura, un’altra ancora il ghiaccio sui binari, un’altra ancora perché i treni nuovi, troppo alti, non passano nelle gallerie. Intanto a essere penalizzati sono sempre gli utenti del servizio.