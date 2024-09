Martedì 1 ottobre parte in Lombardia la campagna vaccinale gratuita per la stagione autunnale/invernale 2024-2025, in questa prima fase rivolta alle categorie più a rischio. Dal 4 novembre, la vaccinazione sarà estesa a tutta la popolazione. Il 5 e 6 ottobre sono in programma giornate di apertura straordinaria organizzate dalle strutture sanitarie territoriali.

Nella prima fase, l’offerta gratuita è rivolta alle donne in gravidanza e nel periodo postpartum, agli over 60, ai bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni, alle persone a rischio per status o patologia, ai familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze, ai medici, al personale sanitario e ai lavoratori in strutture sociosanitarie con contatti con il pubblico, alle forze di polizia, vigili del fuoco, protezione civile e personale scolastico.

Le vaccinazioni saranno somministrate nei centri regionali, oltre che negli ambulatori di medici di base e pediatri, nelle farmacie convenzionate e in alcune strutture sanitarie accreditate. Sarà possibile prenotare il vaccino attraverso la piattaforma online della Regione, accessibile dal sito https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/.