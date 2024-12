Cinque milioni e mezzo di euro per il nuovo laboratorio del Servizio Fitosanitario Regionale, che si trova alla Fondazione Minoprio. Lo ha deciso la giunta di Regione Lombardia.

Nel laboratorio che si trova all’interno di alcuni spazi del complesso immobiliare di proprietà regionale a Vertemate con Minoprio, in comodato d’uso alla Fondazione e adibito a centro di formazione professionale, è infatti necessario effettuare dei lavori di consolidamento strutturale, ma “l’esecuzione risulta incompatibile con la continuità operativa del laboratorio – spiega l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi – Per questo Regione Lombardia sta valutando soluzioni alternative tecniche e organizzative per la messa in sicurezza e la fruizione del complesso. Si è valutato opportuno, vista la peculiarità del servizio svolto dal laboratorio, che questo sia dotato di una sede indipendente e fisicamente separata dal centro di formazione”.

Il laboratorio svolge un ruolo di riferimento nell’ambito della ricerca e nella diagnosi degli organismi nocivi delle piante e dei prodotti vegetali. Si ipotizza una durata del progetto attuativo di 4 anni (2025-2028).