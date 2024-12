Camera penale di Como e Lecco al voto per rinnovare il consiglio direttivo. Urne aperte oggi per gli avvocati in tribunale. Il più votato è stato il legale comasco Davide Giudici.

Con lui dovrebbero essere eletti Sabrina De Caria, Anna Viganò, Davide Brambilla, Stefano Pelizzari, Graziana Gatti e Marco Franzini. La proclamazione formale è attesa nei prossimi giorni. Le cariche, a partire dal presidente, saranno assegnate nella prima riunione del direttivo.