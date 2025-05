Immersa in uno dei paesaggi più suggestivi del Lago di Como, Villa Carlotta si presenta nel pieno della sua fioritura primaverile e propone un programma ricchissimo di eventi, tra arte, natura e storia. Occhi puntati sul weekend del 17 e 18 maggio, quando la villa sarà protagonista di due giornate speciali. Sabato sera, per la Notte europea dei musei, la residenza apre eccezionalmente in orario serale per una visita a lume di candela: un percorso tematico tra dipinti, sculture e fregi ispirati alla natura, con uno sguardo inedito su opere di Hayez, Canova e Thorvaldsen.

Domenica mattina, invece, sarà il giardino a fare da protagonista, con una visita guidata alla scoperta degli alberi monumentali del parco, tra sentieri antichi e specie rare.

Il calendario prosegue con eventi pensati per bambini e famiglie. Il 20 maggio, per la Giornata mondiale delle api, un laboratorio creativo accompagnerà i più piccoli nel mondo degli insetti impollinatori.

A seguire, il 24 e 31 maggio, spazio alla creatività con il laboratorio di carta marmorizzata per ragazzi dagli 8 ai 14 anni.

Il 7 giugno, in occasione dell’iniziativa “Appuntamento in giardino”, una speciale visita tra statue, fontane e tracce lapidee racconterà il dialogo tra natura e architettura nella storia della villa.

Non mancano le attività estive: dal 9 giugno, via al Summer Camp, una settimana di arte, gioco e botanica per bambini dai 5 agli 11 anni.

Infine, il 21 giugno, per il Solstizio d’estate, nuovo appuntamento con gli alberi monumentali, che si concluderà con un pic-nic panoramico tra gli ulivi della parte alta del parco.

Una primavera da vivere, passo dopo passo, nel cuore verde del Lago di Como.

Le iniziative nel dettaglio

Sabato 17 maggio

Una notte al museo

Alberi, fiori, frutti. Dettagli di natura nelle collezioni di Villa Carlotta

Dalle ore 20.30, Villa Carlotta apre al pubblico per un’esperienza serale unica. Il percorso, pensato per celebrare il legame tra arte e natura, accompagnerà i visitatori in un viaggio alla scoperta delle opere e dei dettagli ispirati al mondo naturale (un esempio: nell’opera di Francesco Hayez, L’ultimo bacio dato a Giulietta da Romeo, presente in museo compaiono dei cipressi, alberi che si ritrovano anche nel parco della villa, creando così un suggestivo rimando visivo tra arte e paesaggio).

La visita avrà inizio dal pergolato di agrumi, attraversato nella luce dorata del crepuscolo, che introdurrà i visitatori a un itinerario a tema all’interno della villa, illuminata per l’occasione a lume di candela. Questa luce soffusa esalterà le opere e gli ambienti della dimora.

Nel Salone dei Marmi si potranno approfondire alcuni dettagli del monumentale fregio dello scultore Bertel Thorvaldsen. Nelle sale vicine osserveremo, sempre a lume di candela, raffinati e suggestivi particolari naturali nelle sculture di Luigi Bienaimé e Antonio Canova, così come nei dipinti di Francesco Hayez e Giuseppe Bisi.

Altri momenti del percorso inviteranno a osservare con sguardo nuovo i soffitti riccamente decorati, gli arredi e i preziosi argenti esposti in villa fino al 31 agosto, che celano sorridenti dettagli ispirati al mondo naturale.

Domenica 18 maggio

Alla scoperta degli alberi monumentali

Alle ore 11.00 di domenica, una nuova esperienza: un percorso all’aperto tra gli alberi secolari che punteggiano il parco della villa. Questi grandi alberi permetteranno di approfondire la storia del giardino e la passione per la botanica degli ultimi proprietari.

Il percorso si snoderà lungo antichi sentieri, tra specie rare e suggestivi panorami, alla scoperta di un prezioso patrimonio arboreo. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e scarpe da trekking. Iniziativa organizzata nell’ambito del PNRR-M1C3 Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU

Le iniziative per Famiglie e bambini

GIORNATA MONDIALE DELLE API

20 Maggio 2025 — ore 16.00

In occasione della Giornata delle Api (20 maggio), si propone una visita in giardino con laboratorio.

Le api e gli insetti impollinatori sono importantissimi per il mantenimento della biodiversità e della sicurezza alimentare. Per poterle tutelare e aiutare nel loro importante lavoro è bene conoscerle un po’ meglio!

Come guardano, cosa vedono? Come si muovono tra i fiori e cosa fanno di tanto fondamentale per la sopravvivenza del pianeta? Un percorso per bambini che vogliono immedesimarsi per un pomeriggio nella vita di un’ape tra i fiori di Villa Carlotta, imparando come vive, cosa vede e come comunica con le altre api.

Età: 5-11 anni

L’evento verrà attivato al raggiungimento del minimo di partecipanti.

Iniziativa organizzata nell’ambito del PNRR-M1C3 Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU

Carta marmorizzata

24 e 31 Maggio 2025 — ore 10.30

LABORATORIO DI CARTA MARMORIZZATA

per bambini e ragazzi 8 – 14 anni

L’antica tecnica della marmorizzazione permette di giocare con i colori creando decori e disegni che dall’acqua passano come in una magia alla carta.

Il laboratorio si terrà in Torretta Romantica nel Giardino Vecchio di Villa Carlotta nell’ambito dell’esposizione Trasparenze Naturali a cura di Valentina Ferrarin

GIARDINI DI PIETRA, PIETRE DEL GIARDINO

7 Giugno 2025 — ore 10.30

Nell’ambito delle giornate indette da APGI, Associazione Parchi e Giardini d’Italia, Villa Carlotta propone una visita alla scoperta delle tracce lapidee presenti in giardino, grazie alle quali è possibile ripercorrere secoli di storia nel dialogo tra la natura e l’uomo.

Così statue, fontane, ninfei, canali per l’irrigazione ci condurranno alla scoperta di un’architettura delineata dai proprietari della villa: i marchesi Clerici, Giovanni Battista Sommariva e il Duca Sassonia di Meiningen.

“Appuntamento in giardino”, in accordo con “Rendez-vous aux Jardins”, è un’iniziativa che si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi europei. Pensata come un’autentica “festa del giardino”, la manifestazione ha l’obiettivo di invitare il grande pubblico a riscoprire attraverso eventi e attività l’Italia dei giardini, un patrimonio culturale vivo.

Durata: 90 min. ca.

Incluso nel ticket di ingresso. Su prenotazione.

Giornata Speciale

SUMMER CAMP

9 Giugno 2025 — 8.30-17.00

A come ARTE, B come BOTANICA Arte, creatività e natura a Villa Carlotta

Una settimana o più in una delle ville più belle del lago di Como, tra capolavori d’arte e un parco mozzafiato. Atelier creativi, laboratori di sperimentazione, attività ludico-motorie, momenti di lettura o dedicati ai compiti estivi, relax e gioco: parole chiave divertimento e crescita con educatori esperti in una villa del ‘700 da vivere e un parco di 8 ettari in cui addentrarsi! Ogni settimana vivremo esperienze diverse e sempre nuove calandoci di volta in volta nel mondo dell’arte, della natura, della scienza o della storia.

09 – 13 giugno 2025

16 – 20 giugno 2025

23 – 27 giugno 2025

Orari: da lunedì a venerdì, entrata 8:30-9:00, uscita 16:30-17:00

Evento

​​​​​​​SOLSTIZIO D’ESTATE: ALBERI MONUMENTALI

21 Giugno 2025 — ore 18.00

Un percorso alla scoperta dei grandi alberi di Villa Carlotta. Risalendo le pendici della collina morenica del giardino di Villa Carlotta, ripercorriamo gli antichi sentieri creati dai proprietari della villa nei secoli scorsi. Il percorso terminerà all’uliveto, nella parte alta del parco, dove potremo gustare un delizioso pic-nic, con ingredienti e prodotti a km 0.

Villa Carlotta è aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle ore 18.00). Il biglietto include la visita al giardino botanico, al museo e alle mostre temporanee.



È possibile acquistare i biglietti online sul sito ufficiale: www.villacarlotta.it.

Per informazioni e prenotazioni: segreteria@villacarlotta.it +39 0344 40405