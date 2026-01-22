L’associazione La Nostra Famiglia promuove un’iniziativa a carattere nazionale a carattere nazionale che si inserisce nel calendario degli eventi pensati per celebrare gli 80 anni di inizio dell’attività dell’Associazione.

Si tratta degli Inclusive Winter Games, kermesse sportiva, sociale e inclusiva che si terrà dal 9 all’11 febbraio, in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. L’iniziativa è stata presentata questa mattina al Palazzo delle Paure a Lecco, con una conferenza stampa moderata da Aurelio Biassoni, direttore settore stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

L’inaugurazione sarà il 9 febbraio con l’intervento del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. “Per festeggiare gli 80 anni di attività abbiamo in programma eventi scientifici, momenti celebrativi e soprattutto feste con i bambini e le loro famiglie, che sono al centro della nostra missione”, commenta la presidente Luisa Minoli.