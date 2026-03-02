Bollette Como: perché la provincia è la più cara della Lombardia

Le bollette a Como si confermano le più pesanti della regione e segnano un primato negativo per le tasche dei cittadini comaschi. Secondo l’ultima analisi di Facile.it condotta su oltre 260mila utenze, le famiglie lariane pagano in media oltre 2.600 euro l’anno per l’energia, una cifra che distacca nettamente la media regionale di 2.166 euro.

I motivi del caro energia e perché a Como si paga di più

Molti utenti si chiedono perché le bollette nel comasco siano così elevate rispetto alle province vicine e la risposta risiede principalmente nel fattore climatico. Il clima più rigido del territorio e della fascia prealpina costringe infatti a un uso più prolungato del riscaldamento rispetto alle zone di pianura. Un altro elemento determinante riguarda l’efficienza degli immobili, poiché la provincia presenta un’alta concentrazione di case indipendenti o edifici storici che hanno spesso una classe energetica inferiore rispetto ai moderni condomini delle aree metropolitane.

Il divario tra le province lombarde nel 2026

Entrando nel dettaglio della spesa per le bollette, a Como nel 2025, una famiglia media ha sborsato 1.810 euro per il gas e 806 euro per l’elettricità. Per fare un confronto immediato, a Milano la spesa per il gas si ferma a 1.190 euro e questo garantisce un risparmio di oltre 600 euro rispetto ai residenti comaschi. Anche sul fronte elettrico la città lariana guida la classifica regionale, seguita a breve distanza dai dati di Brescia e Mantova.

ProvinciaBolletta Luce (€)Bolletta Gas (€)Totale Annuo (€)
Como8061.8102.616
Sondrio7511.6822.433
Varese7531.6032.356
Mantova7971.5442.341
Brescia8021.4962.298
Lodi6801.5522.232
Monza e Brianza7751.5462.321
Pavia7271.5122.239
Lecco7241.5112.235
Cremona7441.4872.231
Bergamo7471.4562.203
Milano7291.1901.919
Media Lombardia7501.4162.166
Media Italia7381.3172.055

Dove si spende meno? Milano e Lodi le più economiche

Dalla parte opposta della classifica troviamo Milano, che risulta la provincia più economica per il gas con una spesa media di 1.190 euro (oltre 600 euro in meno rispetto a Como). Per quanto riguarda la luce, il risparmio maggiore si registra a Lodi, dove la bolletta elettrica si ferma a 680 euro annui, seguita da Lecco e Pavia.

Attenzione alla volatilità dei prezzi

Nonostante una relativa stabilità rispetto al 2024, gli esperti di Facile.it raccomandano estrema prudenza. Il mercato energetico resta volatile e chi ha sottoscritto tariffe variabili deve monitorare costantemente gli indici per evitare rincari improvvisi nelle prossime mensilità.

Commenti

Una risposta

  1. Avatar Fabiano Savini
    Fabiano Savini

    Perché abbiamo una classe dirigente non adeguata

    Rispondi

