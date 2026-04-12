A Menaggio appuntamento con la salute, mercoledì 15 focus sull’obesità

Fa tappa mercoledì a Menaggio con un focus sull’obesità “Como in salute”, iniziativa promossa dall’ordine dei medici in collaborazione con Asst Lariana, Ats Insubria e con i Comuni di Como, Cantù, Erba e Menaggio.

L’obesità è oggi riconosciuta come una malattia cronica complessa, il cui sviluppo dipende dalla combinazione di fattori biologici, ambientali e legati allo stile di vita. È una condizione sempre più diffusa anche tra bambini e adolescenti, ma continua a essere spesso interpretata in modo riduttivo. Stereotipi e convinzioni errate ne ostacolano la comprensione, rendendo più complesso riconoscerne le cause reali e adottare strategie di prevenzione e trattamento adeguate.

Durante l’incontro, i medici relatori offriranno un quadro chiaro e comprensibile sull’evoluzione dell’obesità nella popolazione e sui motivi che ne favoriscono l’aumento; sui principali rischi per la salute associati al peso in eccesso; sulle soluzioni oggi disponibili, dagli stili di vita alle terapie mediche; sull’importanza della prevenzione fin dall’età pediatrica.

L’iniziativa ha l’obiettivo di creare un dialogo diretto tra cittadini e professionisti della salute, offrendo risposte concrete, superando i falsi miti e promuovendo un approccio più consapevole e informato al proprio benessere.

Appuntamento mercoledì 15 aprile alle 17 nell’aula magna della scuola media di Menaggio, in piazzale Martiri delle Foibe.I relatori saranno Eugenia Disoteo, dirigente medico di endocrinologia dell’Asst Lariana e Francesca Pesenti, dirigente medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio dell’Asstl Lariana. Modera Gianluigi Spata, presidente dell’ordine dei medici di Como. Ingresso libero e gratuito.