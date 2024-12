La migliore compagnia ferroviaria d’Europa è Trenitalia, secondo la ong Transport and Environement (T&E), che ha pubblicato una classifica di 27 compagnie valutate in base a otto criteri, i più importanti: i prezzi dei biglietti e l’affidabilità.

La classifica vede -quasi da non credere- al secondo posto le Ferrovie federali svizzere Ffs, al terzo la società ceca RegioJet e all’ultimo Eurostar.

Il treno è “Il pilastro della mobilità nella maggior parte dei Paesi europei, un pilastro della mobilità che spesso viene additato per i suoi fallimenti”, ha spiegato Victor Thévenet, coordinatore per il settore ferroviario del think tank.

L’obiettivo di questo studio, non è solo dare un quadro completo della situazione, ma anche consentire alle aziende di trarre spunto dalle buone pratiche per progredire e incoraggiare gli Stati a mettere in atto normative più favorevoli al trasporto su rotaia.

Trenitalia, secondo la ong, offre uno dei migliori rapporti qualità-prezzo del continente ed eccelle in quasi tutte le categorie. Unico neo -per l’indagine- l’offerta per chi viaggia con le biciclette al seguito.

Per valutare le compagnie sulle tratte di media e lunga percorrenza sono stati utilizzati otto criteri, di cui il più importante è il prezzo dei biglietti.